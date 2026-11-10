Die Unternehmensumfrage zeige zudem, dass Auslandsbanken Leistungen anböten, die für ihre Kunden nicht ohne Weiteres ersetzbar seien. Rund sieben von zehn Nutzern könnten die bezogenen Leistungen bei einer Schweizer Bank nur teilweise, mit deutlichem Mehraufwand oder höheren Kosten beziehungsweise gar nicht beziehen, heisst es in der Studie.