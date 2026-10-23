Die Behandlung ⁠verringere dieses Risiko um 42 Prozent, wie aus Daten hervorgeht, die am Samstag auf ‌dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie ‌in Madrid vorgestellt werden sollen. ​Das Risiko einer Ausbreitung des Krebses sinkt demnach um 38 Prozent. Die Ergebnisse basieren den Angaben zufolge auf den Daten von mehr als 1100 Patienten in den ersten zwei Jahren nach der Behandlung.