Finanzielle Sorgen

Fast die Hälfte der Teilnehmenden erwägt demnach bei einer möglichen Prämienerhöhung von 20 Franken pro Monat einen Wechsel des Krankenversicherers. Vor einem Jahr lag dieser Anteil noch bei etwas mehr als einem Drittel, wie die Auswertung zeigte. In der aktuellen Befragung gab rund ein Viertel der Teilnehmenden an, Schwierigkeiten zu haben, die Prämien zu bezahlen. Mehr als der Hälfte der Befragten bereiteten die Krankenversicherungsprämien finanzielle Sorgen.