In einem moderaten Szenario beziffert die Studie das Potenzial auf rund 16'000 Wohnungen auf 1245 Grundstücken in 115 Gemeinden. Die neuen Wohnhäuser könnten auf bislang unbebauten Teilflächen entstehen, ohne bestehende Gewerbebauten abzureissen oder zusätzliche Landschaft zu verbauen. Die zusätzliche Wohnreserve entspreche je nach Szenario 5 bis 9 Jahren der heutigen Wohnungslücke.