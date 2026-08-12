Die Autoren mahnen jedoch, ​die kurzfristigen Vorteile gegen langfristige ⁠Risiken abzuwägen. Höhere Staatsausgaben könnten die Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen beeinträchtigen. «Insbesondere zur ‌kurzfristigen Stabilisierung der Wirtschaft sind gut ausgestaltete Ausgabenmassnahmen das wirksamere Instrument», sagte Ider. Gleichzeitig müssten die Regierungen die langfristigen Folgen für Staatsfinanzen und ‌Wachstum im Blick behalten. Die Ergebnisse gelten den Autoren zufolge ​vor allem für Massnahmen einzelner Mitgliedstaaten. Würden viele Länder gleichzeitig ihre Ausgaben ausweiten, könnte dies eine Reaktion der EZB auslösen und die Wirkung abschwächen.