Dieser Mechanismus hat laut der Mitteilung bereits heute konkrete Folgen für die Schweiz. Eine Erhebung unter den Mitgliedern von Interpharma habe gezeigt, dass zwischen Januar 2025 und Juni 2026 sieben von 22 neuen innovativen Arzneimitteln nicht zur Aufnahme in die Spezialitätenliste eingereicht worden seien. Grund dafür sei die Entwicklung rund um den MFN-Ansatz. Dies entspreche rund einem Drittel der neuen Medikamente in diesem Zeitraum.