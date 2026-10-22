Fokus auf Berufsbildung und Quereinstiege

Unternehmen, Bildungsinstitutionen und Politik sollten laut der Studie daher die Berufsbildung stärken und in Berufen wie Pflege, Gastronomie, Logistik und Handwerk sowohl Quereinstiege erleichtern als auch attraktive Karrierewege schaffen. Zudem soll KI Beschäftigte in Berufen mit Fachkräftemangel von repetitiven Aufgaben entlasten, während in Büro- und Wissensberufen Weiterbildung und neue Aufgabenprofile benötigt werden.