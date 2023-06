Einzelne Unternehmen setzen bereits heute stark auf KI. So plant die Strategie- und Unternehmensberatung Accenture eine Verdoppelung für die auf KI spezialisierten Mitarbeitenden auf 80’000 Stellen. Aktuell beschäftigt das irische Unternehmen 738’000 Mitarbeitende. Die neuen Stellen sollen durch Neueinstellungen, Übernahmen und durch Weiterbildung abgedeckt werden, heisst es in einer Mitteilung. Das Unternehmen werde zudem vermehrt generative KI für seine Kunden einsetzen und Kunden bei der Integration von KI in ihre eigenen Prozesse unterstützen.