Die von Russland kontrollierte Nordostpassage durch das Polarmeer ist im Sommer zunehmend eisfrei und damit für Frachtschiffe befahrbar. Bisher sind es vor allem Reedereien aus Russland und ⁠China, die auf diese Weise die traditionelle Route durch den Suezkanal vermeiden, die unter anderem am Jemen und den dortigen Huthi-Rebellen vorbeiführt. Nun will erstmals auch die Export- und Seefahrtsnation Südkorea ein Handelsschiff über den Nördlichen Seeweg ‌nach Europa schicken. Doch wegen der nötigen Abstimmung mit Russland droht die asiatische Demokratie westliche Partner zu verprellen.