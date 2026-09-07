Das hohe Kospi-Kursziel dürfte demnach auch ein Resultat dieser Konzentration sein. In diesem Jahr wird mit einem Gewinnanstieg pro Aktie bei SK Hynix um fast das Sechsfache gerechnet, bei Samsung um über das Siebenfache. Zwar rechnet Moe für das nächste Jahr mit einer Abschwächung auf durchschnittlich 35 Prozent - doch dies sei im Markt bereits eingepreist.