Sulzer sehe sich zwar aufgrund der anhaltenden Schwankungen bei den Rohstoffpreisen mit einem volatilen Marktumfeld konfrontiert, heisst es in einer Einschätzung der Bank Vontobel. Trotzdem scheine sich die versprochene Erholung im zweiten Semester zu materialisieren, wie die markante Erholung des Bestellungseingangs im dritten Quartal zeige. Die Investoren müssten sich deshalb keine Sorgen wegen der Zielsetzungen von Sulzer machen.