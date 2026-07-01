In der neuen Anlage sollen jährlich bis zu 80'000 Tonnen Kunststoffabfälle von gemischter Qualität verarbeitet und in wiederverwertbare Rohstoffe umgewandelt werden. Die Technologie von WPU wandelt dabei die Abfälle durch einen Pyrolyseprozess in Dämpfe um, welche wiederum durch die Technologie von Sulzer abgekühlt und kondensiert werden, so dass ein flüssiger Rohstoff für neue Kunststoffmaterialien anfällt.