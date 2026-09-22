Die Technologie von Sulzer kommt dabei in einer Anlage zur Produktion von Polyolefin-Elastomeren (POE) zum Einsatz. POE gewinnen demnach zunehmend an Bedeutung als wichtiger Werkstoff für Solarmodule, Elektrofahrzeuge, Energiespeichersysteme und in weiteren Bereichen der modernen Fertigungsindustrie.