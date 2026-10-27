Die Zusammenarbeit zwischen Sulzer und PDVSA umfasse den Einsatz von Sulzer-Technologien in den Bereichen Förderung, Pipeline, Raffinerie und Kraftstoffverteilung sowie umfassende Prozess- und Anlagendienstleistungen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Ziel sei es, die Entwicklung und Modernisierung der venezolanischen Öl- und Gasinfrastruktur zu unterstützen, so die Mitteilung weiter. Dabei bilde die Zusammenarbeit einen Rahmen für potenzielle künftige Aufträge aus allen Geschäftsbereichen von PDVSA. In welcher Grössenordnung sich die Auftragsvolumen bewegen, schrieb Sulzer nicht.