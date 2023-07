Für das Gesamtjahr 2023 peilt der Konzern nun ein organisches Order-Wachstum von zehn bis 14 Prozent statt wie bisher von drei bis sechs Prozent an, wie Sulzer am Freitag mitteilte. Die starke Auftragsdynamik habe sich im zweiten Quartal fortgesetzt. In der ersten Jahreshälfte sei der Eingang an Bestellungen organisch um 24,1 Prozent auf 1,99 Milliarden Franken gewachsen. Weitere Einzelheiten will Sulzer mit der Veröffentlichung des Halbjahresberichts am 25. Juli vorlegen. Die Firma mit 12.900 Mitarbeitern produziert neben Pumpen unter anderem auch Rühr-, Misch-, Trenn- und Reinigungsgeräte für Flüssigkeiten aller Art.