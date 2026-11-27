Sunrise streicht dieses Jahr insgesamt mehr als 500 Stellen: 147 im ersten Semester und 358 seit dem Herbst. Die Reorganisation soll jährlich 70 Millionen Franken einsparen und ab 2028 voll wirksam sein. Zuvor fallen einmalige Restrukturierungskosten von rund 56 Millionen Franken an, der Grossteil davon im nächsten Jahr. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 1,2 Prozent auf 732 Millionen Franken, der Betriebsgewinn (EBITDAaL) ging um 2,0 Prozent auf 264,8 Millionen Franken zurück. Mehr zum Umbau will CEO André Krause im Februar bei der Vorlage der Jahreszahlen sagen.