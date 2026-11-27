Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) bestätigt in einer am Freitag veröffentlichten Studie ihr Rating «Übergewichten» und den fairen Wert von 54 Franken für die Aktie von Sunrise. Gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht das einem Aufwärtspotenzial von rund 35 Prozent.
Grund für die Einschätzung ist der im Oktober angekündigte Abbau von 358 Stellen. Die ZKB schätzt dadurch das zusätzliche Sparpotenzial auf brutto 47 Millionen Franken pro Jahr. Das sind 13 Prozent des freien Cashflows von 2025. Die ZKB erhöht deshalb ihre Free-Cashflow-Prognosen für 2028 um 30 Millionen und für 2029 um 21 Millionen Franken. Höhere Energie-, Zins- und Steuerkosten zehren allerdings einen Teil davon wieder auf.
Belasten dürfte im kommenden Jahr die Neuvergabe der Mobilfunkfrequenzen, die ab 2029 frei werden: Die ZKB rechnet für Sunrise mit Auktionskosten von 246 Millionen Franken. Die Verschuldung hält sie trotzdem für unproblematisch. Sunrise habe Anfang November rund 110 Millionen Franken an Verbindlichkeiten und Derivaten getilgt. Die nächsten Kredite würden erst 2031 fällig, und der gesamte Schuldenbestand sei bis 2032 gegen Zinsänderungen abgesichert, so die Bank in der Studie. Hauptargument für die Aktie bleibt die Dividendenrendite von 8,5 Prozent.
JP Morgan bleibt skeptisch
Anders sieht es JP Morgan. Die US-Bank hat am Vortag in einer Branchenstudie das Kursziel für Sunrise auf 37 von 38 Franken gesenkt und das Rating «Underweight» bestätigt. Die Dividendenrendite von rund 10 Prozent sei zwar attraktiv, schreibt Analyst Ajay Soni. Sorgen bereiten ihm aber die sinkenden Umsätze, der stagnierende bis rückläufige freie Cashflow und die hohe Verschuldung. Wegen der Frequenzauktion dürfte der Verschuldungsgrad 2027 auf das 4,7-Fache des Betriebsgewinns (EBITDAaL) steigen, der Konsens liegt bei 4,4.
Zwar erwartet Soni, dass sich der Umsatzrückgang im Abo-Geschäft abschwächt. Seine Schätzungen für Umsatz und EBITDAaL 2027 liegen dennoch 1 Prozent unter dem Marktkonsens. Ein mittelfristiges Risiko sieht er zudem darin, dass Kunden schrittweise auf Glasfaseranschlüsse über Vorleistungsangebote anderer Netzbetreiber umsteigen könnten.
Sunrise streicht dieses Jahr insgesamt mehr als 500 Stellen: 147 im ersten Semester und 358 seit dem Herbst. Die Reorganisation soll jährlich 70 Millionen Franken einsparen und ab 2028 voll wirksam sein. Zuvor fallen einmalige Restrukturierungskosten von rund 56 Millionen Franken an, der Grossteil davon im nächsten Jahr. Im dritten Quartal sank der Umsatz um 1,2 Prozent auf 732 Millionen Franken, der Betriebsgewinn (EBITDAaL) ging um 2,0 Prozent auf 264,8 Millionen Franken zurück. Mehr zum Umbau will CEO André Krause im Februar bei der Vorlage der Jahreszahlen sagen.
An der Börse bewegen die Studien wenig. Die Sunrise-Aktie startet mit einem Plus von 0,05 Prozent bei 39,98 Franken praktisch unverändert. Seit Jahresbeginn hat sie 5,8 Prozent verloren. Konkurrentin Swisscom gibt 0,49 Prozent auf 704,50 Franken nach, liegt seit Anfang Jahr aber fast 23 Prozent im Plus. Der Gesamtmarkt, gemessen am SPI, legt um 0,18 Prozent auf 20'844 Punkte zu.