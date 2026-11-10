Einsparungen durch Stellenabbau

Auf der anderen Seite hat der Konzern die Kosten optimiert. Dabei seien vor allem externe IT- und Beratungskosten eingespart worden. Zudem hat Sunrise bis zum Sommer 147 Stellen gestrichen und im vergangenen Monat den Abbau von weiteren 358 Stellen angekündigt. Zusammengerechnet streicht der Konzern somit mehr als 500 Arbeitsplätze.