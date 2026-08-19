Der Umsatz sank in den Monaten April bis Ende Juni um 2,6 Prozent auf 712,9 Millionen Franken, wie der zweitgrösste Telekomkonzern am Mittwoch bekannt gab. Einerseits sei der Effekt der Preisanpassung aus dem Jahr 2025 bei den Mobile- und Breitband-Abos weggefallen. Andererseits habe sich das schwächere Kundenwachstum vorangehender Quartale ausgewirkt. Weniger Umsatz machte Sunrise mit den Privatkunden, während das Geschäftskunden- und Grosshandelsgeschäft ganz leicht wuchs.