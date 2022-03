Russlands Superreiche, die zu den 500 reichsten Menschen der Welt gehören, haben dem Bloomberg Billionaires Index zufolge in diesem Jahr insgesamt 83 Milliarden Dollar verloren.

Die Marktrückgänge waren so extrem, dass die russische Zentralbank am Montag den lokalen Handel aussetzte, was bedeutet, dass einige der Verluste zu niedrig angesetzt sind. Die Aktien der in London notierten russischen Unternehmen, vom Gasproduzenten Novatek bis zum Stahlhersteller Severstal, brachen am Montag um mehr als 50 Prozent ein, nachdem die USA, Grossbritannien, die Europäische Union und andere Länder ihre Sanktionen verschärft hatten.

Zusätzlich zu den Verlusten auf dem Papier beginnen die Sanktionen auch vor der eigenen Haustür zu wirken. Der Flugverkehr in ihren Boeing-, Gulfstream- und Bombardier-Jets ist nun schwieriger geworden, nachdem die EU am Sonntag dem Vereinigten Königreich folgte und Privatflugzeugen in russischem Besitz den Zugang zu ihrem Luftraum untersagte. Auch der diskrete Kauf von Luxusimmobilien in London könnte schwieriger werden, da das Vereinigte Königreich im Eilverfahren ein Gesetz verabschiedet hat, das ausländische Immobilienbesitzer verpflichtet, ihre Identität offenzulegen, anstatt sich hinter Holdinggesellschaften zu verstecken.

Die EU hat am Montag Sanktionen gegen einige der reichsten Russen verhängt, darunter den Metallmagnaten Alisher Usmanov, die Eigentümer der Alfa Group, Michail Fridman und Petr Aven, sowie den Stahlmagnaten Alexei Mordashov. Von den Massnahmen sind auch Putins langjähriger Sprecher Dmitri Peskow, Vertreter der staatlichen Medien und hochrangige Militärs betroffen. Ebenfalls am Montag verhängte die Schweiz Reiseverbote gegen fünf dem russischen Staatschef nahestehende Oligarchen und kündigte an, ihren Luftraum für alle Flüge aus Russland, einschliesslich Privatjets, zu sperren.

Zusammen mit den bereits in den USA und Grossbritannien verhängten Sanktionen deutet die jüngste Runde gezielter Strafen darauf hin, dass die Regierungen Russlands reiche Elite als weiteren wichtigen Druckpunkt betrachten, während Putin seine Invasion in der Ukraine fortsetzt. Russlands 1,5 Billionen Dollar schwere Wirtschaft leidet bereits unter den Sanktionen, die sich gegen wichtige Banken richten und Putin daran hindern könnten, auf den Grossteil der mehr als 640 Milliarden Dollar an Zentralbankreserven zuzugreifen. Diese Beschränkungen haben die Märkte des Landes in Aufruhr versetzt und wirken sich auf einige der grössten Vermögen des Landes aus.

Der Vorstandsvorsitzende von Lukoil PJSC, Vagit Alekperov, musste in diesem Jahr einen Rückgang seines Nettovermögens um etwa 13 Milliarden Dollar hinnehmen, was den grössten Rückgang unter den 22 russischen Milliardären auf dem Bloomberg-Vermögensindex darstellt. Die in London gehandelten Aktien des Ölkonzerns brachen am Montag um 62,8 Prozent ein.

Gennadi Timtschenko, einer der ersten Oligarchen, gegen den Grossbritannien Sanktionen verhängt hat, hat in diesem Jahr fast die Hälfte seines Nettovermögens verloren: sein Vermögen ist um 10,6 Milliarden Dollar gesunken. Der andere Novatek-Aktionär Leonid Mikhelson musste 2022 einen Verlust von 10,2 Milliarden Dollar hinnehmen.

Die Ukraine-Krise hat auch die Aufmerksamkeit auf Roman Abramowitsch gelenkt, einen der bekanntesten Milliardäre, der unter anderem an dem Stahlhersteller Evraz und dem Chelsea Football Club beteiligt ist. Abramowitsch übergab am Samstag die Kontrolle über den FC Chelsea an die Treuhänder der gemeinnützigen Stiftung des Premier-League-Vereins. Eine Sprecherin sagte, er sei auch von der Ukraine angesprochen worden, um bei der Vermittlung eines Friedens mit Russland zu helfen.

Abgesehen vom Fussballverein, der mehr als 2 Milliarden Dollar wert sein könnte, befinden sich viele seiner anderen Vermögenswerte ausserhalb Russlands oder sind an ausländischen Börsen notiert. Sein Anteil an Evraz ist in London notiert, ebenso wie die Beteiligungen an den Energieunternehmen Velocys und AFC Energy, während seine Position im Technologieunternehmen Yandex in den USA notiert ist. Sein Immobilienbesitz reicht von Israel - wo er Staatsbürger ist - und Frankreich bis zu einer Villa in der Nähe des Kensington Palace in Londons Milliardärsviertel.

Aus New Yorker Immobilienunterlagen geht hervor, dass er 2018 eine Mega-Villa in der Upper East Side an seine Ex-Frau übertragen hat. Der 55-jährige Abramowitsch, der derzeit nicht auf der britischen Sanktionsliste steht, hat laut dem Bloomberg-Vermögensindex ein Nettovermögen von etwa 13,9 Milliarden Dollar, das in diesem Jahr um etwa 5 Milliarden Dollar gesunken ist. Diejenigen, die von den EU-Sanktionen betroffen sein könnten, sind mit ihren Privatjets unterwegs. Usmanovs Airbus A340 verliess am Montag München und verliess den EU-Luftraum. Um 15:23 Uhr New Yorker Zeit flog er über das Schwarze Meer mit unbekanntem Ziel.

