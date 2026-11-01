Wie aus einer Umfrage unter mehr als 4800 Menschen ab 16 Jahren hervorgeht, halten die Deutschen Sparen für nötig - tun es aber oft nicht. Drei ‌Viertel der Menschen erachten regelmässiges Sparen für wichtig oder sehr wichtig, wie das zum Weltspartag veröffentlichte Vermögensbarometer des ​Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) zeigt. Aber nur 35 Prozent hätten einen konkreten Spar- oder Anlageplan. Der Anteil der Aktien- oder Wertpapierbesitzer stagniere bei 28 Prozent. Insgesamt bewerten 39 Prozent der Befragten ihre finanzielle Lage als gut oder sehr gut, nach 41 Prozent im Vorjahr. Jeder Vierte beurteilt sie negativ.