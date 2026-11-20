Bei der Nominierung stellte sie die Werte der SVP und Führungsstärke vor Herkunft, Sprache und Geschlecht.
Wie von der Findungskommission und vom Fraktionsvorstand vorgeschlagen, entschied sich die SVP-Bundeshausfraktion für ein Ticket mit zwei Namen. Ebenso wenig überraschend fiel die Wahl auf zwei Männer unter den insgesamt acht Kandidaturen.
Insgesamt 13 Wahlgänge
Allerdings machte es sich die Fraktion nicht leicht mit der Nominierung. Insgesamt 13 Wahlgänge waren nötig, um das Zweierticket zu besetzen. Die SVP-Fraktion ging dabei nach dem Muster der Bundesratswahlen vor und wählte geheim.
Fraktionschef Thomas Aeschi aus dem Kanton Zug erhielt nach sechs Wahlgängen und mit 37 Stimmen den ersten Platz des Tickets. Der Oberwalliser Michael Graber wurde nach sieben Wahlgängen mit 42 Stimmen auf den zweiten Listenplatz gesetzt.
Zuvor hatte die Fraktion mit grossem Mehr ein Zweierticket beschlossen, wie Vize-Fraktionspräsident Franz Grüter in Bern vor den Medien sagte. Nicht auf die Herkunft, nicht auf die Sprache und nicht auf das Geschlecht habe die Fraktion Wert gelegt, sondern auf die zu erwartenden Herausforderungen an den Bundesrat.
Verliererin ist damit die Genfer Nationalrätin Céline Amaudruz, Vizepräsidentin der SVP Schweiz, und Verlierer ist ebenso der Tessiner Ständerat und ehemalige SVP-Parteipräsident Marco Chiesa.
Lateinischsprachige Gruppe gratuliert
Einen Korb erhielten auch die drei Regierungsräte Jean-Pierre Gallati (AG), Pierre Alain Schnegg (BE) und Franz Ruppen (VS) sowie der Solothurner Nationalrat Rémy Wyssmann. Ihre Stimmenzahlen gab Vize-Fraktionschef Grüter nicht bekannt. «Die Ausmarchung war fair, und es waren bis zum Schluss Romand-Kandidaten dabei», sagte er.
Nationalrat Nicolas Kolly (SVP/FR) gratulierte den Nominierten. Sie seien anerkannte, erfahrene Politiker. Die französischsprachige Vertretung im Bundesrat entwickle sich laufend und könne bei einer nächsten Wahl wieder korrigiert werden, sagte er zum nun absehbaren Verlust des Sitzes für die Romands.
«Aeschi und Graber sind Leute, die unser Gedankengut vertreten», sagte Grüter. «Das wollen wir». So, wie die SVP bei früheren Bundesratswahlen Personen gewählt habe, die nicht ihre, sondern Werte anderer Parteien vertreten würden, sei es nun legitim, dass nun auch die SVP Personen vorschlage, die ihre Werte vertreten würden.
«Wir bieten eine echte und gute Auswahl», sagte Grüter zu Fragen, ob die beiden als Hardliner bekannten Kandidaten nicht zu ähnliche Profile hätten. Wird Aeschi Bundesrat, sitzen ab kommendem Jahr zwei Zuger gleichzeitig in der Landesregierung.
Erinnerung an Spielregeln
Aeschi sagte, das Vertrauen seiner Partei sei zugleich eine Verpflichtung. Er habe «tiefe Demut» vor dem Bundesratsamt. Der abtretende SVP-Bundesrat Guy Parmelin sei für ihn ein Vorbild. Zur Kollegialität stehe er und er wolle das Kollegialitätsprinzip berücksichtigen und leben.
«Es stimmt mich demütig, von meiner Fraktion für dieses Ticket nominiert worden zu sein», sagte seinerseits Graber. Es werde unmöglich sein, die Fussstapfen des abtretenden Bundesrats Guy Parmelin nur annähernd ausfüllen zu können.
Auf die Frage, was geschähe, wenn das Parlament jemand anderem gegenüber Aeschi und Graber den Vorzug gäbe, erinnerte Grüter an die Spielregeln. Alle übrigen Kandidierenden hätten unterschrieben, eine allfällige Wahl nicht anzunehmen. Gemäss SVP-Statuten könnten «wild» Gewählte aus der Partei ausgeschlossen werden, betonte er.
Grüne wollen auf Hearing verzichten
Aeschi und Graber müssen nun vor den Fraktionen zu Hearings erscheinen. Keine Anhörungen werden allerdings die Grünen durchführen. Aeschi und Graber seien für ihre Fraktion nicht wählbar, schrieben sie am Freitag.
«Dieses Bundesrats-Ticket ist eine reine Provokation», liess sich Fraktionschefin Greta Gysin zitieren. Aeschi und Graber verträten selbst innerhalb der SVP Extrempositionen. Es brauche Kandidierende mit unterschiedlichen Profilen.
Für den überparteilichen Frauen-Dachverband Alliance F ist der Verzicht auf die Nomination von Amaudruz «nicht nachvollziehbar und empörend», wie er schrieb. Die grösste Schweizer Partei zolle der Geschlechterkonkordanz keinen Respekt. Im Gegensatz zu den Grünen will Alliance F Aeschi und Graber jedoch anhören.
Die Bundesratswahl findet am 9. Dezember statt. Der Wirtschafts-, Bildungs- und Forschungsminister Guy Parmelin hatte Anfang Oktober seinen Rücktritt per Ende Jahr angekündigt.
(AWP)