Zuvor hatte die Fraktion mit grossem Mehr ein Zweierticket beschlossen, wie Vize-Fraktionspräsident Franz Grüter in Bern vor den Medien sagte. Nicht auf die Herkunft, nicht auf die Sprache und nicht auf das Geschlecht habe die Fraktion Wert gelegt, sondern auf die zu erwartenden Herausforderungen an den Bundesrat.