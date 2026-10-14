Gegen Flughafen-Einschränkungen

Erfreut zeigte sich der Swiss-CEO über den Entscheid des Zürcher Kantonsrats, die Nachtregelung nicht weiter einzuschränken. Er müsse aber ehrlich sagen: «Das ist kein Rückschritt, aber eben auch noch kein Fortschritt.» Der Flughafen Zürich gehöre bei den Betriebszeiten und den regulatorischen Vorgaben zu den am stärksten eingeschränkten Flughäfen Europas, betonte er.