Die Swiss wird allerdings noch nicht voll von der Preisexplosion getroffen. Bis Ende dieses Jahres seien 86 Prozent der benötigten Menge zu günstigeren Preisen gesichert, sagte Weber. Für 2027 seien es noch gut 60 Prozent des Bedarfs. Allerdings habe man die Hälfte davon erst nach dem Ausbruch des Iran-Kriegs absichern können, als die Preise schon in die Höhe geschossen seien. Deshalb sei der Absicherungseffekt 2027 nicht mehr so gross wie im laufenden Jahr.