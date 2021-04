Wer redet da von Schrumpfung? Wer von einer Covid-Krise?

Der neue Lohn- und Job-Report der Personalberatungsfirma Michael Page deutet vor allem mal auf ein Wachstum hin: Von März bis April 2021 stieg die Zahl der ausgeschriebenen Stellen in der Finanzbranche um knapp 7 Prozent; verglichen mit dem April 2020 machte der Zuwachs 25 Prozent aus (wobei natürlich der Lockdown-Schock vom letzten Frühjahr als Basiseffekt berücksichtigt werden muss).

Was bedeutet das für die Löhne? Michael Page – das Büros in Genf, Lausanne und Zürich führt – wertete für den «Swiss Job Index» Zahlen bis Ende 2020 aus.

Sie stammen einerseits aus der eigenen Datenbank zu 700'000 Berufsleuten, wobei sie Angaben von KMU und grösseren Konzernen wie auch Startups enthalten. Weiter wurden Ergebnisse von Jobinterviews mit gut 20'000 Kandidatinnen und Kandidaten in der Schweiz berücksichtigt.

Immer noch zählen Kundenberater (Relationship Manager), Juristen, IT-Kenner sowie Risiko- und Compliance-Spezialisten zu den gefragtesten Leuten im Finanzbusiness der Schweiz.

Hybride Profile sind gefragt

Wer herausragen will, bietet als Besonderheit entweder Finma-Kenntnisse (beziehungsweise Spezialwissen über regulatorische Fragen) an. Oder IT-Spezialkenntnisse. Oder aber ein hybrides Profil, das mehrere Spezialitäten vereinigt.

Insgesamt aber verspüren die Experten von Michael Page weniger einen Kandidatenmarkt als auch schon: Die Unternehmen können durchaus Anforderungen an künftige Mitarbeiter der Finanzabteilung stellen.

Zunehmend wichtig sei ihnen dabei eine breite, diversifizierte Erfahrung; ferner Kenntnisse in Datenanalyse oder in BI und IT.

Die Arbeitnehmer in diesem Bereich wiederum wünschen sich vor allem Flexibilität, eine langfristige Perspektive innerhalb der Schweiz und eine saubere Unternehmenskultur.

Die Löhne in den Schweizer Finanz-Abteilungen

Die «Salary Study Switzerland 2021» von Michael Page untersuchte auch die Lohnstruktur in den den Finanz-Abteilungen von Schweizer KMU und Grossunternehmen – sowie die Entwicklung in den letzten Monaten.

Am intensivsten auf der Suche sind (beziehungsweise die grössten Chancen für Finanzer bieten) Arbeitgeber im Gesundheitswesen, in Energie- und Chemie-Unternehmen, in der IT, im NGO-Bereich sowie im Konsumgüter-Sektor.

Dieser Beitrag erschien zuerst auf handelszeitung.ch unter dem Titel: "Das verdient man auf dem Finanzplatz Schweiz – der Lohnvergleich".