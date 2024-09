Über Plan liegen die Zahlen zum Barmittel-Transfer von den operativen Einheiten an die Holding sowie zum Rückkauf eigener Aktien, wie es weiter hiess. Beim Fee-Ergebnis wird indes weiterhin das untere Ende des Korridors von 850 bis 900 Millionen Franken angepeilt. Die Normalisierung an den Immobilienmärkten in Deutschland und Frankreich werde dafür entscheidend sein.