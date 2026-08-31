Laut dem Onlineportal «Inside Paradeplatz» kommt es bei Swiss Life in der Schweiz zu Entlassungen im grösseren Stil. Diese dürften «in Kürze» verkündet werden, schrieb das Portal am letzten Donnerstag. Gut möglich also, dass es am Dienstag eine entsprechende Information gibt. Die Swiss-Life-Medienstelle dementierte gegenüber «Inside Paradeplatz» den kolportierten Stellenabbau auf jeden Fall nicht. «Swiss Life Schweiz hat sich das Ziel gesetzt, ihre starke Marktposition weiter auszubauen und auch in Zukunft profitabel zu wachsen; dazu gehört auch, dass wir unsere Organisation, die Prozesse sowie den Ressourcen- und Personaleinsatz konsequent und über die einzelnen Geschäftsfelder hinweg regelmässig überprüfen und so ausrichten, dass wir weiter wachsen können», liess sich ein Sprecher zitieren.