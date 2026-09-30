Abhängig von der Kursentwicklung kann die Anzahl effektiv zurückgekaufter Namenaktien abweichen, wobei unter dem Rückkaufprogramm jedoch in keinem Fall mehr als 10 Prozent des derzeit im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals und der Stimmrechte zurückgekauft werden sollen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, zukünftigen ordentlichen Generalversammlungen die unter dem Rückkaufprogramm zurückgekauften Aktien zur Kapitalherabsetzung mittels Vernichtung zu beantragen.