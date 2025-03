Nun will die Gruppe weiter zulegen. In dem im Dezember vorgestellten «Swiss Life 2027»-Programm peilt der Versicherungskonzern neu eine Eigenkapitalrendite von 17 bis 19 Prozent an nach den 10 bis 12 Prozent im letzten Programm. 2024 lag diese Rendite bereits auf hohen 16,6 Prozent (VJ: 13,7 Prozent).