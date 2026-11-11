Mit den bis 2027 angestrebten Zielen sieht sich der Finanzkonzern damit weiterhin auf Kurs. Von Januar bis September wuchs das Prämienvolumen im Versicherungsgeschäft um 7 Prozent auf 17,4 Milliarden Franken, wie die Swiss Life am Mittwoch bekanntgab. In Lokalwährungen nahm das Volumen um 8 Prozent zu, nachdem in der ersten Jahreshälfte ein Wachstum von 3 Prozent erreicht wurde. Insbesondere im Heimmarkt legte die Swiss Life kräftig zu.