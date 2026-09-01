Es ist das erklärte Ziel von Swiss Life, insbesondere in diesem Geschäftsbereich zuzulegen. Die Fee-Einnahmen nahmen im ersten Semester denn auch um 5 Prozent auf 1,34 Milliarden Franken zu. Gewachsen sind aber auch die im Versicherungsgeschäft eingenommenen Bruttoprämien, und zwar um 2 Prozent auf 12,3 Milliarden Franken. Hier sei der Markt in der Schweiz und in Deutschland geschlagen worden, hiess es.