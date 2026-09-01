Die Aktien von Swiss Life steigen am Dienstag um 0,4 Prozent auf 922,40 Franken. Grund dafür sind die Halbjahreszahlen, welche von Analysten positive gesehen werden: «Für das erste Halbjahr 2026 kann ein solides Kennzahlenset ausgewiesen werden», schreibt Georg Marti, zuständiger Experte der Zürcher Kantonalbank. Swiss Life sei weiterhin auf Kurs, um die Ziele für 2027 zu erreichen, sagt Vontobel-Analyst Matteo Lindauer.