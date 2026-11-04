Eine solche Wirkung der Wahlen in Übersee, bei denen die Demokraten die Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus gewinnen, blieb zunächst aus. Im frühen Handel bewegte sich der SMI wie auch der Swiss Performance Index (SPI) um die Nulllinie. Im Handelsverlauf schalteten die Investorinnen und Investoren dann einen Gang höher.