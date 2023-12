Dagegen senkte Moodys das Rating für die vorrangigen unbesicherten Verbindlichkeiten und die Senior-Unsecured-Programmratings um eine Stufe auf «A1» mit dem Ausblick «stabil» nach zuvor «under review». Diese Anpassung liege vor allem in ab dem 1. Januar 2024 in Kraft tretenden neuen Bestimmungen im Versicherungsaufsichtsgesetz begründet. Die Regelung sehe eine neue Gläubigerhierarchie vor. Demnach rangieren die Rückversicherungsverbindlichkeiten in einem Konkursverfahren vor vorrangigen unbesicherten Schuldtiteln. Dies gelte auch schon bei anderen Versicherungsunternehmen, heisst es weiter.