Nach erheblichen Grossschäden im ersten Quartal habe der Rückversicherer im zweiten und dritten Quartal von geringen Naturkatastrophenschäden profitiert, wie CEO Andreas Berger in der Mitteilung zitiert wird. Unter dem Zielwert blieb allerdings das Geschäft in der Leben-Rückversicherung (L&H Re) aufgrund eines geringeren versicherungstechnischen Ergebnisses.