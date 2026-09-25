Systemische Belastungen könnten somit entstehen, wenn eine solche Störung so lange andauert, dass Liquidität ‌und Zahlungsabwicklung in Mitleidenschaft gezogen werden. Für Versicherer und Rückversicherer bedeutet eine solche Konzentration laut dem Bericht ein Kumulrisiko, da ein einziger Ausfall oder Cyber-Vorfall zeitgleich zu Schadenmeldungen ​von ansonsten ​vollkommen unabhängigen Versicherungsnehmern und über mehrere Geschäftsbereiche ⁠hinweg führen kann. «Ein Unternehmen mag auf den ersten ​Blick breit diversifiziert erscheinen, ⁠bis man feststellt, dass seine Zulieferer, Technologieanbieter und Kunden von derselben Infrastruktur abhängig ‌sind», sagte Ivan Gonzalez, Chief Executive Officer of Corporate Solutions bei Swiss Re.