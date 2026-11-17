Swiss-Re-Chefökonom Jérôme Jean Haegeli sagte, eine stärkere wirtschaftliche Dynamik bedeute nicht zwangsläufig eine grössere Widerstandsfähigkeit. Die Vorteile von KI-Investitionen konzentrierten sich weiterhin ​auf eine relativ kleine Anzahl von Branchen, heisst es ​in dem Bericht. Zwar gebe es erste ​Anzeichen für eine höhere Produktivität, doch müsse sich erst noch zeigen, wie schnell sich diese Fortschritte ‌auf andere Unternehmen ausweiten und zu höheren Einkommen sowie einem breiteren Aufschwung führen könnten.