Dies dürfte sich aber nach kaum auf den Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen unter Ausklammerung der Leasing-Verbindlichkeiten (EbitdaaL) auswirken. In Italien dürfte sich das Umsatzwachstum leicht verbessern, während der EbitdaaL und die Investitionsausgaben deutlich gestiegen sein dürften - getrieben durch Sondereffekte. Für 2026 erwartet der Analyst einen leichten Umsatzrückgang von rund 0,5 Prozent bei stabilem EBITDAaL, wobei Inlandsschwächen durch Synergien in Italien ausgeglichen würden. Insgesamt liegen seine Schätzungen nahe am Konsens.