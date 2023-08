Wie Analysten festhalten, bewegt sich der Nettoumsatz in etwa im Rahmen der Erwartungen. Während der Umsatz bei der italienischen Tochter in Euro insgesamt etwas höher als erhofft ausfällt, schmälert der starke Franken den Umsatzbeitrag aus dem südlichen Nachbarland jedoch mehr als gedacht. Auch der Gewinnbeitrag von Fastweb werde den Erwartungen nicht ganz gerecht. Die diesjährigen Ziele bleiben dieselben. Das hatte man in Expertenkreisen so erwartet.