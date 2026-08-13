Neu sind damit Swisscom- und Wingo-Produkte auch in Filialen der Elektronikkette erhältlich. Den Start macht am (morgigen) Freitag die Mediamarkt-Filiale in Dietlikon ZH. Insgesamt werde der Verkauf in den nächsten Wochen auf zehn Mediamarkt-Läden ausgebaut, teilte die Swisscom am Donnerstag in einem Communiqué mit. Konkret sind dies Filialen in Lyssach BE, Basel SBB, Carouge und Meyrin GE, Kriens LU, St. Gallen, Crissier VD, Dietikon ZH und Zürich Sihlcity.