Wie viele Stellen betroffen sind, «können wir dazu nicht nennen», sagte der Sprecher weiter. Für die von einem Stellenverlust Betroffenen gebe es einen Sozialplan.
Mit der Bündelung der Kompetenzen für KI, digitale Transformation, Software und Daten in der bereits heute bestehenden Tochtergesellschaft Swisscom Digital Technology AG baue der Konzern seine Position im Digital- und KI-Transformationsgeschäft aus. Die Firmenkunden sollen dadurch von schnellerer Innovation, einfacherer Zusammenarbeit und einer besseren Unterstützung durch die Swisscom profitieren.
570 Mitarbeiter wandern zur KI-Tochter
Gleichzeitig fokussiert sich die Einheit Swisscom Business Customers, die bislang das ganze Firmenkundengeschäft umfasst, auf das Kerngeschäft mit Unternehmen: Dieses umfasst die Bereiche Breitband und Telefonie, Cloud, KI-Computing, Cybersicherheit sowie IT-Auslagerung.
Zudem beinhaltet es die Dienstleistungen für den Finanzsektor, die öffentliche Hand, die Verteidigung und die IT-Infrastruktur-Services.
Konkret heisst das: Für die KI-Beratung ist künftig die Tochtergesellschaft Swisscom Digital Technology zuständig, während der Betrieb der KI-Plattformen bei der bisherigen Einheit Swisscom Business Customers verbleibt, wie der Sprecher erklärte.
Rund 570 Mitarbeiter von Swisscom Business Customers wandern zur Tochter Swisscom Digital Technology rüber. «Zur Gesamtzahl der Mitarbeiter in den einzelnen Geschäftsbereichen machen wir generell keine Angaben», erklärte der Sprecher weiter. «Wo immer möglich, federn wir personelle Auswirkungen durch interne Weiterbeschäftigung, die Besetzung offener Stellen, natürliche Fluktuation und Pensionierungen ab.»
An den bisherigen Sparzielen hält der Telekomkonzern fest: Die «Swisscom geht weiterhin davon aus, dass sich die Belegschaft in der Schweiz bis 2030 im tiefen einstelligen Prozentbereich pro Jahr verändert», sagte der Sprecher.
Geschäft unter Druck
Das Firmenkundengeschäft ist seit einiger Zeit wegen des harten Wettbewerbs unter Druck. Bis Ende Juni hat die Swisscom im Vergleich zum Vorjahr rund 75'000 Anschlüsse verloren.
Der Umsatz im klassischen Firmenkundengeschäft sank im ersten Halbjahr 2026 um 0,8 Prozent auf 1,46 Milliarden Franken. Der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Zahlung der Leasingkosten (EBITDAaL) schrumpfte um 1,3 Prozent auf 586 Millionen Franken. Das Schweizer Firmenkundengeschäft dürfte geschätzt gut 5000 Angestellte haben.
(AWP)