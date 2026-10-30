Mit der Bündelung der Kompetenzen für KI, digitale Transformation, Software und Daten in der bereits heute bestehenden Tochtergesellschaft Swisscom Digital Technology AG baue der Konzern seine Position im Digital- und KI-Transformationsgeschäft aus. Die Firmenkunden sollen dadurch von schnellerer Innovation, einfacherer Zusammenarbeit und einer besseren Unterstützung durch die Swisscom profitieren.