Der Preisüberwacher hat sich mit dem Branchenprimus Swisscom auf die Verlängerung der bisherigen Preisobergrenzen um zwei Jahre geeinigt. Die bisherige Regelung läuft Ende Monat ab. Der Preisüberwacher habe nun die aktualisierten Angaben der Swisscom zu den Kosten und Einnahmen im Zusammenhang mit dem Glasfasernetz geprüft, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Newsletter des Preisüberwachers hervorgeht. Auf dieser Grundlage wurde eine Verlängerung der geltenden einvernehmlichen Regelung vereinbart.