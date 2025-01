Aufgrund des Transaktionsabschlusses im Jahr 2024 werden nun Kosten in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro in der Swisscom-Jahresrechnung 2024 ausgewiesen. Deshalb senkt die Swisscom ihre Ziele für den Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) für 2024: Neu stellt der Telekomkonzern einen EBITDA von 4,3 bis 4,4 Milliarden Franken in Aussicht, nachdem er bisher 4,5 bis 4,6 Milliarden Franken angepeilt hatte.