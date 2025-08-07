Unter dem Strich tauchte der Reingewinn gar um ein Viertel auf 625 Millionen Franken. Zum Rückgang beigetragen hätten vor allem Kosten für die Integration der 8-Milliarden-Euro schweren Akquisition von Vodafone Italia, hiess es. Zudem ist das zugekaufte Vodafone-Business weniger profitabel als das bisherige Geschäft der Mailänder Breitbandtochter Fastweb. Der Umsatz sank auf vergleichbarer Basis um 2,3 Prozent auf 7,45 Milliarden Franken.