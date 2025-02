US-Präsident Trump hatte am Sonntag weitreichende Strafzölle auf Waren aus Kanada, Mexiko und China in Kraft gesetzt. Mit den von ihm unterzeichneten Anordnungen werden auf Einfuhren aus China Zölle in Höhe von 10 Prozent und auf Importe aus Mexiko und Kanada 25 Prozent erhoben. Für Energie-Importe aus Kanada gilt ein Satz von 10 Prozent.