Ausschlaggebend sind laut der Bank vor allem wirtschaftliche Gründe. «Bei der grossen Mehrheit handelt es sich um Kunden der App Yuh», sagte Swissquote-Chef Marc Bürki gegenüber der Nachrichtenagentur AWP und bestätigte damit einen Bericht des Finanzportals «Inside Paradeplatz». Die Konten seien noch nicht geschlossen worden, die Kunden seien aber über die bevorstehende Schliessung informiert worden.