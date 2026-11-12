Die Aktien von Swissquote steigen am Donnerstagmorgen um 1,7 Prozent auf 35,36 Franken. Bereits über die vergangenen vier Wochen resultiert ein leichtes Plus. Im Gesamtjahr lief es für die Aktie allerdings nicht so gut, seit Januar verloren die Papiere 28,6 Prozent.
Nun gibt eine neue Studie der Zürcher Kantonalbank (ZKB) neue Hoffnung für die Valoren. «Wir betrachten die Aktie aktuell als deutlich unterbewertet», schreibt der Analyst Daniel Regli. Die Bank errechne laut der Studie einen «Fair Value» von 51 Franken je Aktie. Bisher lag dieser Wert bei 58 Franken. Der neue, tiefere Wert ergibt sich aus dem neuen Cost of Equity (CoE) von 8,0 Prozent, der zuvor bei 7,5 Prozent lag. Die ZKB erhöhte diesen Wert aufgrund höherer Unsicherheiten. Die Einstufung der Aktien bei der ZKB lautet weiterhin «Übergewichten».
Die Kantonalbank erwartet, dass das laufende Jahr den operativen Tiefpunkt bei den Ertragsmargen markiert und rechnet mit Ertragsmargen von 76 Basispunkten. Als Gründe nennt die ZKB den schwachen Krypto- und Wertschriftenhandel sowie das «noch» niedrige Zinsumfeld.
Fürs kommende Jahr erwartet die Bank eine Verbesserung dieser Werte. Zusätzliche Zinsschritte der Schweizerischen Nationalbank sowie die erwarteten Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank Fed sollte die Marge auf rund 81 Basispunkte anheben. Die Bank spricht gar von einem Potenzial bis zu 85 Basispunkten.
Zudem rechnet die ZKB fürs laufende Jahr mit einem Wachstum der Kundenvermögen um rund 15 Prozent auf über 100 Milliarden Franken per Ende 2026. Dies führe fürs 2027 zu einem erwarteten Anstieg des operativen Gewinns um rund 30 Prozent gegenüber 2026.
Die Swissquote-Papiere galten lange als Bitcoin-Proxy, also als Aktie, mit der Anleger indirekt an der Bitcoin-Kursentwicklung teilhaben können. Doch insbesondere im vergangenen Jahr schlagen die beiden Valoren vermehrt unterschiedliche Richtungen ein.
Einen Dämpfer verbüsste Swissquote zuletzt im August, nachdem die Online-Bank ihre Halbjahreszahlen präsentiert hatte. Am Tag nach der Publikation sackten die Aktien rund 14 Prozent ab. Damals überschattete der Krypto-Einbruch die Zahlen. Bei stabilen Erlösen sank der Vorsteuergewinn damals leicht. Damals galten die tieferen Zinserträge, eine schwächere Kundenaktivität sowie der schärfere Wettbewerb als Risiken.
Neben den Zinserhöhungen gibt es für Swissquote weitere Aussichten fürs 2027. Die Online-Bank möchte ihre Finanz-App Yuh im europäischen Ausland lancieren. Laut einem früheren Interview mit CEO Marc Bürki wären die naheliegendsten Märkte Deutschland und Frankreich sowie die Benelux-Länder.
Laut AWP-Analyser empfehlen derzeit drei Analysten einen Kauf, sieben bewerten die Aktie neutral. Die Kursziele liegen zwischen 36 und 59 Franken mit einem Durchschnitt von 44,60 Franken.