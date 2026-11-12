Nun gibt eine neue Studie der Zürcher Kantonalbank (ZKB) neue Hoffnung für die Valoren. «Wir betrachten die Aktie aktuell als deutlich unterbewertet», schreibt der Analyst Daniel Regli. Die Bank errechne laut der Studie einen «Fair Value» von 51 Franken je Aktie. Bisher lag dieser Wert bei 58 Franken. Der neue, tiefere Wert ergibt sich aus dem neuen Cost of Equity (CoE) von 8,0 Prozent, der zuvor bei 7,5 Prozent lag. Die ZKB erhöhte diesen Wert aufgrund höherer Unsicherheiten. Die Einstufung der Aktien bei der ZKB lautet weiterhin «Übergewichten».