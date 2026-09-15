Der in Basel ansässige Konzern gilt schon lange als Börsenkandidat. Von einer Notierung in der chinesischen Sonderverwaltungszone, wo auch viele ausländische Anleger investieren, ‌erhofft sich Syngenta eine internationalere Aktionärsstruktur, wie Reuters Anfang Juli von Insidern erfuhr. Eine Verringerung des Anteils chinesischer Aktionäre ​könnte angesichts der Handelsspannungen zwischen China ​und den USA hilfreich ​sein. Die USA sind ein Schlüsselmarkt für Syngenta.