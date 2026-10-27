Börsenstimmung hat sich etwas eingetrübt

Syngenta und seine Berater sind dabei, das Unternehmen mit Sitz in Basel möglichen Anlegern ​vorzustellen. Begonnen hatte die Roadshow mit einer Analystenpräsentation am Forschungszentrum im schweizerischen Stein vor knapp zwei Wochen. Die Berater präsentieren das ​Unternehmen auch Investoren in Shanghai, Hongkong und Peking, bevor sie für weitere Gespräche nach Frankfurt ​und London reisen. Die Rückmeldungen zu Syngenta fielen grundsätzlich positiv aus, sagte ein Insider. Einige asiatische Investoren hätten signalisiert, dass sie nach der jüngsten Schwäche im IPO-Markt wieder stärker auf traditionellere Industrieunternehmen schauen ‌könnten, insbesondere falls die Begeisterung für KI-Werte nachlasse. Davon könnte Syngenta profitieren.