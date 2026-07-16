Ein IPO im Jahr 2027 gelte nun ‌als wahrscheinlicher, berichtete die Nachrichtenagentur ‌Bloomberg am ​Donnerstag unter Berufung auf Insider. Dem Bericht zufolge hat der Krieg im Nahen Osten die Märkte für Agrarprodukte und ‌Düngemittel durcheinandergebracht. Zudem könne Syngenta wegen seines Engagements im Saatgutsektor mit einem längeren Genehmigungsverfahren für ​den Börsengang konfrontiert sein.