Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Taiwan dürfte in diesem Jahr ‌um ⁠11,05 Prozent zulegen und damit so stark wie seit fast 40 Jahren nicht ⁠mehr, teilte die nationale Statistikbehörde am Freitag in Taipeh mit. Sie hob damit ihre Prognose von ‌Mai von knapp zehn Prozent deutlich an. Das ‌letzte Mal wurde 1987 mit 12,75 Prozent ​ein höheres Wachstum verzeichnet. «Das Wirtschaftswachstum ist robust, und die KI-Entwicklung ist für Taiwan sehr wichtig», sagte Statistik-Ministerin Chen Shu-tzu.